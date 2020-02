La leggenda era vera: ritrovata la tomba di Romolo!

Quella di Romolo e Remo è una storia che impariamo fin dalla più tenera età: i due fratellini allevati dalla lupa, la fondazione di Roma, destinata a diventare la Città Eterna, poi il drammatico litigio tra fratelli...

Be', tutto quello che abbiamo studiato finora (e che era ammantata da un'aura antica da leggenda) adesso si fa concreta realtà.

Infatti, dopo il film interpretato da Alessandro Borghi ("Il primo re"), a far ritornare attuale la vicenda di Romolo e Remo (e tutto il nostro glorioso passato) è un eccezionale ritrovamento. Nel Foro Romano gli archeologi hanno individuato quello che si pensa sia il sepolcro di Romolo.

E' stato infatti scoperto, in un ambiente sotterraneo, un sarcofago in tufo lungo circa 1,40 metri, risalente al VI sec. a.C.. Già studi precedenti facevano supporre che proprio in questo punto si trovasse un santuario monumentale dedicato a Romolo. Seguiranno nuovi accertamenti, ma intanto si fa notare come il sepolcro sia in asse con il Lapis Niger, il sito coperto da lastre di marmo nero, legato a sinistre leggende circa la tomba profanata di Romolo.

(Foto Getty Images)