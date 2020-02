Il bacio di Deva Cassel che ha stregato il web

E' giovanissima, ma sa già come muoversi nel mondo della comunicazione e del fashion. Deva Cassel, primogenita di Monica Bellucci e Vincent Cassel, è ormai una protagonista dei magazine e del web.

A breve debutterà come testimonial della nuova fragranza di una celebre maison (e l'attesa è già altissima, a giudicare dall'entusiasmo con cui sono stati accolti i primi scatti della campagna).

Adesso però ha conquistato il web con un selfie in cui manda un bacio al mondo. Senza trucco, con una semplice maglia per sciare e sotto il nevischio, Deva è ancora una volta irresistibile.

Papà Vincent Cassel aveva già dimostrato di essere un genitore geloso, pubblicando un post (poi cancellato prontamente) in cui avvisava di stare alla larga dalla figlia. Le sue preoccupazioni sono appena iniziate... (Foto Getty)