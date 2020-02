L'incredibile ponte tra Scozia e Irlanda: il premier Johnson lancia il faraonico progetto

Un'idea avanguardistica del premier inglese Boris Johnson: anche la Gran Bretagna potrebbe avere il suo "ponte sullo stretto". Secondo un articolo del Corriere della Sera, il premier avrebbe già commissionato gli studi di fattibilità su un collegamento terrestre fra la Scozia e l’Irlanda del Nord, un ponte che unirebbe le due regioni.

In una nota ufficiale, il portavoce di Downing Street ha dichiarato: «Funzionari del governo stanno portando avanti il lavoro in relazione all'idea di un ponte che unisca la Gran Bretagna all'Irlanda del Nord. Il primo ministro ha stabilito che si tratta di un’idea che ha i suoi meriti: dunque c’è da aspettarsi che il governo la stia prendendo in considerazione». E conclude: «Il premier è ambizioso in termini di progetti infrastrutturali. Sta esaminando un ampio ventaglio di schemi attraverso tutto il Regno Unito».

Insomma nonostante lo scetticismo degli ingegneri e il rischio di costi esorbitanti (l'esempio italiano è sotto gli occhi di tutti), il primo ministro inglese ha rispolverato questa mastodontica idea, non semplice da realizzare, che sarebbe di sicuro una sfida per tutte le persone coinvolte. Il ponte dovrebbe essere lungo 45 chilometri e innalzarsi sopra il tratto di mare dell'Irlanda, profondo anche 300 metri. Il ponte è già stato battezzato "BorisBridge" e richiederebbe più di 50 pilastri ad un’altezza mai realizzata prima: dovrebbero innalzarsi a 400 metri sopra il livello del mare, un vero record. Il progetto faraonico avrà costi elevatissimi. Le stime più prudenti si aggirano sui 15 miliardi di sterline (18 miliardi di euro), ma altri conti raggiungono i 20 miliardi di sterline. Inoltre quel tratto di mare, il Mare d’Irlanda, è noto per i venti sferzanti che possono raggiungere la forza degli uragani. Insomma un progetto di difficile realizzazione. E in effetti la ministra scozzese, Nicola Sturgeon, ha commentato in maniera fredda questa sfida di Johnson: «Boris Johnson ha promesso molti ponti durante la sua carriera, ma a quanto mi risulta non ne ha realizzato nessuno».

(Foto Getty Images)