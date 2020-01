Il meraviglioso Corridoio Vasariano di Firenze apre al pubblico: è il percorso "sospeso" più famoso al mondo

Il 2021 sarà un anno bellissimo, perché aprirà al pubblico il corridoio più famoso e imponente al mondo. Stiamo parlando del Corridoio Vasariano, progettato la bellezza di 454 anni fa da Giorgio Vasari a Firenze. Si tratta di un percorso "sospeso", ovvero sopraelevato, che passa sopra case e negozi, della lunghezza di 760 metri, e collega Palazzo Pitti agli Uffizi e a Palazzo Vecchio. Una vera e propria perla del nostro paese, fino ad ora inaccessibile.

Il Corridoio era stato creato per dare la possibilità ai Granduchi di muoversi liberamente all'interno della città, senza correre pericoli nel percorso che, dalla loro residenza, portava al palazzo del governo. Fino a qualche tempo fa era aperto alle visite istituzionali e ben pochi ne avevano accesso. Ma dal 2021 le cose cambieranno. Questa opera bellissima e imponente, sarà visitabile su prenotazione per un massimo di 125 visitatori per volta per ragioni di sicurezza.

Dal Corridoio Vasariano è possibile ammirare una Firenze diversa, una Firenze che ricorda i fasti dei Principi e che resterà nei nostri cuori per sempre. Un punto di vista privilegiato a disposizione di tutti. Si stima già che saranno 500mila turisti che vedranno questo splendore dell'architettura del Rinascimento. Anche le casse degli Uffici ne beneficeranno: previsti 10 milioni di euro l’anno.

A breve saranno eseguiti sulla struttura dei lavori di messa in sicurezza, al termine dei quali la passeggiata sarà inaugurata e aperta al pubblico. Oltre ai lavori per la climatizzazione, illuminazione, barriere architettoniche e video sorveglianza, verranno eseguiti lavori di restauro, al fine di rendere il Corridoio ancora più bello.

Sarà percorribile solo in una direzione, ovvero dagli Uffizi a Palazzo Pitti, e sarà l'occasione anche per ammirare opere d'arte dal valore storico inestimabile.

(Foto Getty Images)