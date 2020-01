Il deserto del Sinai ricoperto di neve è uno spettacolo per occhi e anima

Santa Caterina in Egitto è sommersa di neve. E il deserto del Sinai si colora di un'emozione nuova, suggestiva e inaspettata. Uno spettacolo che le basse temperature hanno reso possibile in un luogo dove di solito la neve non arriva. E il fiato resta sospeso. Questa meraviglia, purtroppo, è durata solo pochissimo tempo: le perturbazioni, infatti, erano solo di passaggio in Egitto. Ma quello che abbiamo potuto vedere ci ha fatto davvero emozionare... anche se per un un attimo. Ecco il video con i tetti delle case imbiancati.

Questi luoghi sono già spirituali per natura e con la neve acquistano una magia nuova. Il monastero di Santa Caterina è uno dei posti più suggestivi della terra ed è il più antico monastero cristiano ancora esistente. Patrimonio dell'umanità dal 2002, il monastero custodisce una collezione di icone dal valore inestimabile, nonché antichissimi e ben conservati manoscritti. Una storia la sua che ha radici antichissime.

(Foto Getty Images)