Torna il sound di Radio Monte Carlo Vip Lounge: dopo il Capodanno in diretta da Bari le luci si accendono sulla notte più lunga dell’anno, quella che ci porterà direttamente al 2020, con la selezione del meglio tra le più prestigiose label mondiali di House e Deep House e con la partecipazione dei Top Dj internazionali.

Accanto ai Resident DJ/Producer Luca Onere e Marco Fullone saranno protagonisti dall’una alle cinque della notte del 1 gennaio due guest dj, David Penn e Dj Meme.

David Penn è un talento della scena musicale elettronica spagnola, con oltre 20 anni di carriera di successo: ha prodotto hit con label storiche come Stricly Rythms e Defected, ha remixato brani dei Masters at Work e Beatport lo ha nominato Producer dell’anno ininterrottamente dal 2007 al 2011 nel genere House. Dal 2011 al 2013 è risultato anche miglior Dj House ai Vicious Music Award.

Dj Meme invece viene dal Brasile, dove è considerato il padrino della Dance Music, fondendo House Music americana ed europea con percussioni dal vivo. Vanta anche una brillante carriera con artisti internazionali come Shakira e Gloria Estefan e ha lavorato all’estero con DJ del calibro di David Morales, Frankie Knuckles e Dimitri from Paris: sono stati venduti oltre 7 milioni di dischi tra compilation e album completi della loro produzione.

Da non perdere anche le due ore di mixati dei dj resident Luca Onere e Marco Fullone, sempre pronti a regalare anteprime internazionali del mondo House e Deep House, grazie ad una selezione accuratissima, degna dei migliori Top Club. Appuntamento dunque con Radio Monte Carlo Vip Lounge New Year’s Edition la notte di Capodanno 2020 in esclusiva su Radio Monte Carlo.