Influenza? C'è una bella notizia! Chi si ammala corre meno rischi di prendere il raffreddore

In questi giorni tante persone sono a letto con la febbre, ma per loro arriva una buona notizia: secondo uno studio effettuato dai ricercatori dell’Università di Glasgow e pubblicato sulla rivista Pnas, infatti, le persone colpite da un virus influenzale hanno poi il 70% di possibilità in meno di essere poi colpite dal rinovirus, ossia il virus ritenuto responsabile del raffreddore.

Insomma, chi sta trascorrendo le feste a letto, poi molto probabilmente non dovrebbe avere poi problemi di raffreddore, patologia molto frequente durante l’inverno. Questo studio è stato condotto su un campione di oltre 36mila persone che sono state testate per 11 virus respiratori diversi nell’arco di 9 anni. Le persone infettate dall’influenza A hanno riportato il 70% di probabilità in meno di essere poi colpite dal virus del raffreddore.

Come ha spiegato l’autore principale della ricerca, Sema Nickbakhsh, il risultato dipenderebbe dall’interazione tra virus influenzale e rinovirus: “Crediamo che i virus respiratori potrebbero competere per le risorse nel tratto respiratorio – ha spiegato, come riporta Ansa - Stiamo analizzando diversi possibili meccanismi, ad esempio questi virus potrebbero competere per le cellule da infettare, oppure la risposta immunitaria ad uno potrebbe rendere più difficile l’infezione all’altro”.

Per chi è stato colpito dall’influenza, i consigli sono sempre gli stessi: bisogna concedersi un riposo assoluto, per consentire all’organismo di reagire al virus, e non bisogna assumere antibiotici di propria iniziativa, ossia senza aver prima consultato il proprio medico. Infine, è consigliabile la vaccinazione contro l’influenza per gli over 65 e per tutte le persone che soffrono di una patologia cronica, come ad esempio l’asma, che potrebbe essere aggravata dai sintomi influenzali.

(Photo Credits: Getty Images)