Previsioni meteo per Natale. Sole e caldo su tutta la penisola

Possiamo mettere da parte i cappotti pesantissimi per Natale. Il meteo per le feste, infatti, sarà altro che brutto. Anzi. Sole da Nord a Sud e temperature miti a causa un vasto anticiclone che attraverserà la nostra penisola proprio durante la settimana di Natale. Nelle regioni centrali la colonnina arriverà fino ai 15 gradi, e in Sicilia e in Sardegna anche 18 gradi. Al Nord sarà un po’ più fresco, ma le temperature non scenderanno mai al di sotto dei 10 gradi.

Un tempo stabile, quindi, che ci permetterà di goderci le feste senza ombrello. Le cose, però, potrebbero cambiare già dalla giornata di Santo Stefano, dove ci sarà un’altra perturbazione atlantica. Intanto godiamoci questi giorni di sole.

In questo fine settimana, quello che precede il Natale, invece il tempo sarà un po’ più capriccioso. Un’ondata di maltempo attraverserà l’Italia: nella giornata di venerdì 20 dicembre, pioverà sulle regioni del Nord Ovest, per poi spostarsi nel pomeriggio in Campania e in Sardegna.

Per quanto riguarda la giornata di sabato, il tempo tenderà a migliorare al Nord. Al Centro Sud dovremo aspettare un pochino per vedere le prime schiarite. Nella mattinata, infatti, ancora ci saranno rovesci. Anche nella giornata di domenica 22 dicembre, ci saranno rovesci soprattutto nelle regioni nord orientali.

E lunedì 23 dicembre, finalmente, il sole.

