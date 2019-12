Saldi invernali 2020. Tutte le date da Nord a Sud

Trascorse le feste natalizie, inizieranno i saldi invernali. Un momento che tutti gli italiani aspettano con grande interesse. Ognuno di noi ha già fatto la sua personale wishlist, sperando di risparmiare qualcosina dopo i regali di Natale. E ci permetteranno di toglierci qualche sfizio, altrimenti impossibile. Ecco allora la lista completa dell'inizio e la fine dei ribassi regione per regione.

Innanzitutto, per chi non lo sapesse, gli sconti inizieranno per tutti il 5 gennaio! Da Nord a Sud, infatti, non ci sarà differenza sulla data di avvio. La data in cui termineranno, invece, varierà a seconda delle regioni. In Trentino i saldi dureranno solo due settimane, mentre in Campania finiranno il 2 aprile. In mezzo ci sono tutte le altre regioni italiane.

Di seguito le date dei saldi 2020 regione per regione:

- Lombardia: dal 5 gennaio al 5 marzo

- Veneto: dal 5 gennaio al 31 marzo

- Molise: dal 5 gennaio al 4 marzo

- Abruzzo: dal 5 gennaio al 5 marzo

- Basilicata: dal 5 gennaio al 1 marzo

- Calabria: dal 5 gennaio al 28 febbraio

- Campania: dal 5 gennaio al 2 aprile

- Emilia Romagna: dal 5 gennaio al 5 marzo

- Umbria: dal 5 gennaio al 4 marzo

- Marche: dal 5 gennaio al 1 marzo

- Friuli Venezia Giulia: dal 5 gennaio al 31 marzo

- Piemonte: dal 5 gennaio al 28 febbraio

- Lazio: dal 5 gennaio al 28 febbraio

- Liguria: dal 5 gennaio al 18 febbraio

- Sicilia: dal 5 gennaio al 15 marzo

- Sardegna: dal 5 gennaio al 4 marzo

- Puglia: dal 5 gennaio al 28 febbraio

- Toscana: dal 5 gennaio al 15 marzo

- Trentino Alto Adige: dal 5 gennaio al 16 gennaio

- Valle D’Aosta: dal 5 gennaio al 4 marzo