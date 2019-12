E' Parma la Capitale Italiana della Cultura 2020

Per il 2020 è stata scelta Parma come Capitale Italiana della Cultura: per l’occasione la città sta organizzando oltre 400 eventi, tra mostre, incontri, visite nelle aziende storiche che saranno aperte al pubblico, restauri di monumenti e tanti spettacoli.

L’inaugurazione è prevista per il 12 gennaio, giornata durante la quale è in programma la cerimonia ufficiale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il giorno dopo, in occasione della cerimonia di Sant’Ilario, sarà invece presente il Premier Giuseppe Conte. In seguito, l’inaugurazione proseguirà con tre giorni di eventi, mostre, concerti e performance di vario genere. Tra questi, ad esempio, è in programma un evento artistico di Anish Kapoor che racconterà il territorio, così come il progetto di Fabrica, curato da Oliviero Toscani, che avrà lo scopo di raccontare e immortalare ogni momento di Parma 2020. Per quest’ultima iniziativa, in città arriveranno i più grandi professionisti della fotografia, tra i quali anche Martin Parr, Steve McCurry e Giovanni Gastel, con i quali sono previsti anche incontri e dibattiti per raccontare al grande pubblico la loro arte.

“La cultura batte il tempo”: è questo il claim scelto per simboleggiare questo anno di cultura che potremo vivere a Parma il prossimo anno. La città, tra l’altro, sarà supportata da Google Arts & Culture che si occuperà di digitalizzare archivi, collezioni museali, immagini di affreschi e monumenti, fino alle storie delle più grandi personalità della storia di Parma. Non mancheranno, ovviamente, eventi e incontri dedicati alla tradizione gastronomica del territorio. Il 2020 a Parma, insomma, sarà un anno davvero ricco di appuntamenti da non perdere.