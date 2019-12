Meteo. La tempesta di Santa Lucia e tutte le previsioni per il weekend

I temporali e i forti venti che si stanno abbattendo in queste ore sul nostro Paese hanno indotto i sindaci di Roma e Napoli a diramare l'allerta meteo per oggi, con tanto di chiusura di scuole, parchi e cimiteri.

Intanto sono attesi i primi fiocchi di neve su Milano e Torino. Il Comune di Milano ha invitato i cittadini a scegliere i mezzi pubblici per gli spostamenti e ha disposto l'utilizzo del sale sui marciapiedi in caso di gelate. A Torino e dintorni sono attese nevicate anche in pianura. A Firenze è scattata l'allerta gialla per rischio neve e su tutta la Toscana c'è rischio di forti venti.

Sulle coste della Sardegna è stata proclamata l'allerta meteo fino a sabato a causa di forti venti e mareggiate.

Sulle Alpi le nevicate potrebbero manifestarsi sotto forma di bufera, accompagnate da forti raffiche di vento. Insiste intanto il maltempo su Valtellina e Valchiavenna, dove forti precipitazioni nevose sono già in corso. In molte stazioni sciistiche, gli impianti di risalita hanno cominciato a funzionare a pieno regime.

Ma quali sono le previsioni per il weekend? Dopo la "tempesta di Santa Lucia" per il fine settimana è previsto un generale miglioramento delle condizioni a partire da Nord e poi verso il centro. Le temperature, però, resteranno piuttosto rigide di notte, con valori sotto lo zero al Nord e nelle zone interne del Centro.

Domenica ci sarà un ulteriore miglioramento: si prevede infatti una giornata soleggiata (che comporterà anche un aumento delle temperature) al Centro-Sud e a Nordest, con fenomeni nuvolosi che persistono sulle regioni del Nordovest.

