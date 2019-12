In Germania rinuncerebbero volentieri alle luci di Natale per aiutare il Pianeta

Le luci e gli addobbi splendenti che a Natale riempiono le città e le nostre case sono proprio indispensabili? I tedeschi, stando a quanto hanno risposto a un sondaggio condotto dall'agenzia di stampa tedesca Dpa circa la salvaguardia del nostro Pianeta, sono convinti di No.

Ben il 60% degli intervistati sarebbe disposto a ridimensionare o ad abbandonare del tutto l'uso delle luminarie di Natale per combattere i cambiamenti climatici. L'11% di queste persone lo farebbe subito, mentre il 10% in un prossimo futuro.

Alcuni potrebbero pensare che un Natale senza luci non è un vero Natale, ma per i cittadini non è così. Tutti ormai siamo consapevoli di quanto il pianeta abbia bisogno del nostro intervento per non collassare del tutto, ed è per questo che siamo disposti a rinunciare a una tradizione che ci accompagna fin da bambini. Anche se le luci che accendiamo a casa in questo periodo dell'anno impattano in minima parte sul benessere della Terra, è sempre bene porsi come protagonisti di un cambiamento necessario... anche con un piccolissimo gesto come questo.

Il sondaggio ha comunque diviso in due la popolazione tedesca. Il 44% ha detto che vorrebbe vedere meno luci in città e un altro 44% ha dichiarato di non poterne fare a meno.

Ma non solo in Germania, anche in Italia siamo sempre più convinti che possiamo dare una mano al Pianeta. In molti, infatti, quest'anno si sono interrogati sull'importanza di accendere o meno le luci a Natale. È così che da una ricerca condotta da MUp Research e Norsta è emerso che l'82% degli italiani userebbe carta riciclata per regali e addobbi più ecosostenibili, fino all'abbandono definitivo della plastica. Inoltre, 25 milioni di persone sono favorevoli a ridurre il consumo di energia in questo periodo dell'anno.