Michelle Obama, Jennifer Aniston, Taylor Swift e Jennifer Lopez. Sono loro le donne dell'anno secondo People

Come ogni anno, il magazine People dedica un numero speciale alle “People of the Year” e questo 2019 si tinge di rosa visto che le persone più influenti del momento sono Jennifer Lopez, Jennifer Aniston, Michelle Obama e Taylor Swift. Questo quartetto d’oro si è conquistato ben quattro cover, ognuna con motivazioni differenti e spettacolari. “Un anno dominato da donne forti” ha sottolineato il giornale, spiegando che “quando ci siamo seduti a scegliere chi pensavamo meritasse questo onore – ha detto il direttore di People – non sono rimasto sorpreso dal fatto che siamo finiti con un quartetto tutto al femminile perché il 2019 è stato davvero dominato da queste donne così forti”.

Jennifer Lopez ha compito quest’anno 50 anni. La stiamo ammirando nel film “Hustlers” per una prova attoriale che meriterebbe un Oscar. Inoltre, apparirà presto al Super Bowl e la sua vita privata scorre felice e serena con una splendida famiglia allargata. Altra premiata è Jennifer Aniston che “sta dimostrando che non c’è nulla che non si possa conquistare”, si legge sulle pagine del magazine, accanto a un elenco infinito di successi tra cui il ritorno in tv con le serie “The Morning Show" e l’uscita su Netflix di “Murder Mystery”. L’attrice ha affermato che il 2019 le ha insegnato ad essere in grado di fare qualsiasi cosa, come iscriversi a Instagram e conquistare milioni di followers in poche ore.

Quest’anno Michelle Obama ha venduto 11,7 milioni di copie del suo libro “Becoming”, con la versione audio nominata addirittura ai Grammy. Non c’è dubbio che l’ex first Lady sia una delle donne più ammirate al mondo, visto anche il suo impegno nel sociale a favore dell’istruzione femminile con l’attività della sua “Global Girls Alliance”. Ultima premiata, ma non per questo meno importante, è stata l’incredibile Taylor Swift che quest’anno ha pubblicato il suo nuovo album “Lover”, portandolo in vetta alla classifica dei più venduti in una sola settimana, grazie alla sua inconfondibile grinta e ad una voce più potente che mai.