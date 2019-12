La Cometa di Natale e tante stelle cadenti nel cielo di dicembre

Natale è un momento magico. Le decorazioni che arricchiscono la casa, i regali, le luci che illuminano le città, tutto diventa suggestivo. Ma non solo, perché nel mese di dicembre anche il cielo si colora e regala degli spettacoli davvero unici. In questo periodo dell'anno, infatti, complici anche le tante ore di buio, se alziamo gli occhi al di sopra di noi c'è un mondo tutto da scoprire, che regala sorprese inaspettate. Stiamo parlando di stelle cadenti, compresa anche la Cometa di Natale. Ecco tutti gli appuntamenti che non possiamo assolutamente perdere.

Come prima cosa, a inizio mese è possibile scorgere nel cielo Saturno, Venere e Giove allineati sotto la Luna. Saranno visibili al crepuscolo, anche se poco nitidi... ma se riuscite a scorgerli, lo spettacolo è assicurato. Dei tre pianeti, quello che si vedrà di più è Venere: Giove e Saturno, infatti, si stanno allontanando pian piano e torneranno a farci visita nel 2020.

Per i più mattinieri, anche l'alba del mese di dicembre sarà in grado di regalare momenti suggestivi. Nelle prime ore del giorno, sarà possibile vedere Mercurio e Marte.

E poi ci sarà la Cometa di Natale, che prende il nome di Cometa di Borisov, dal nome dell'astrofilo ucraino che l'ha scoperta la scorsa estate. Se avete un telescopio è meglio, oppure potete recarvi in un'osservatorio astronomico: il fenomeno, infatti, non sarà visibile a occhio nudo. In pratica si tratta della prima cometa interstellare mai osservata all’interno del Sistema solare. Il corpo celeste si sta avvicinando al Sole e raggiungerà la distanza minima il prossimo 8 dicembre. Il 28 dicembre, invece, la Cometa di Natale sarà più vicina alla Terra.

Nell'attesa, possiamo vedere una foto della Cometa di Natale scattata dal telescopio spaziale Hubble e realizzata dagli scienziati di Yale.

Check out this new image of comet 2I/Borisov taken Nov 24 using @keckobservatory! Earth is superimposed on the image to show the comet’s size: its tail is 14x the size of our planet! Closet approach to Earth is early Dec. Mahalo @dokkumPieter of @Yale & his team for the image! pic.twitter.com/4q9gsnSxJh