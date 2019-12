Brexit: ecco cosa servirà per recarsi nel Regno Unito

Un sistema decisamente più rigido per poter superare il confine: questo è il trattamento che il governo di Boris Johnson (in caso di vittoria alle prossime elezioni) riserverà ai cittadini UE che vorranno trasferirsi, o semplicemente viaggiare, nel Regno Unito.

Le elezioni si terranno il prossimo 12 dicembre e, in caso di vittoria e approvazione del suo accordo Brexit, il governo di Johnson porterà a termine i suoi piani già a partire dal 1 gennaio 2021. Da quella data potrebbe quindi entrare in vigore un sistema simile al modello degli Stati Uniti.

Per entrare nel Regno Unito sarà necessario esibire il passaporto e richiedere l'approvazione di ingresso almeno 3 giorni prima dell'effettivo arrivo in qualsiasi aeroporto britannico. Saranno inoltre previste severe restrizioni sui cittadini con condanne passate e la permanenza sul suolo britannico non potrà superare i 3 mesi.

Se invece i conservatori di Johnson non dovessero vincere, regnerà ancora la confusione. Ma intanto i cittadini UE avrebbero tempo fino al 31 dicembre 2020 per registrarsi al programma Settlement Scheme e ottenere la residenza provvisoria o permanente.

