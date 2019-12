Melania Trump svela gli addobbi natalizi della Casa Bianca

Alla Casa Bianca si respira già l'atmosfera natalizia. Melania Trump ha infatti addobbato (si presuppone con uno stuolo di assistenti, vista la grandiosità delle decorazioni) le stanze presidenziali con luci, alberi di Natale e stelle varie.

E' ormai tradizione che la Casa Bianca apra le sue porte (via social, naturalmente) in questa occasione. Per il Natale 2019 la First Lady ha così condiviso su Twitter il video degli addobbi natalizi alla Casa Bianca, accompagnandolo con questo messaggio: «Lo spirito dell'America brilla alla Casa Bianca. Sono felice di condividere queste splendide immagini di patriottismo e sono emozionata per tutti quelli che vivranno la bellezza delle festività natalizie». Il tema ispiratore di quest'anno è infatti il patriottismo. Come potete vedere dalla clip.

(Foto Getty Images)