Lenny Kravitz festeggia il compleanno della figlia con una foto emozionante

Lenny Kravitz è davvero un padre affettuoso, molto legato alla figlia Zoë. Per festeggiare i 31 della ragazza, Lenny ha riaperto l'album dei ricordi e ha pubblicato una foto in cui danza in giardino con la figlia, ancora bambina.

La frase con cui Lenny accompagna l'immagine è davvero toccante: «Un altro anno a passo di danza attraverso la vita con te, amore mio. Il meglio deve ancora venire».

Lenny ha avuto Zoë dalla ex moglie Lisa Bonet (celebre per aver recitato nella serie tv "I Robinson").

Zoë Kravitz ha avuto un'adolescenza difficile, segnata da disturbi alimentari, come ha confessato a Vogue: «Mia madre era così bella, mi sentivo goffa intorno a lei... Poi mio padre era sempre circondato da modelle, io mi sentivo a disagio». Adesso quel periodo cupo è passato e Zoë è diventata una vera celebrità. Che non dimentica però gli affetti familiari. Al suo matrimonio con Karl Glusman, attore e modello, lo scorso anno a Parigi, ha infatti voluto intorno a sé tutta la famiglia, da papà Lenny a mamma Lisa, con il nuovo compagno Jason Momoa.