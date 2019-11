Raoul Bova: il messaggio commovente per la mamma scomparsa

Raoul Bova ha perso la mamma, la signora Rosa, e l'ha ricordata sulla sua pagina Instagram con una fotografia davvero emozionante e un messaggio che tocca il cuore. Nello scatto, la signora Rosa e Raoul sono insieme in moto. «Mi piace ricordarti così mammina mia… Risate, abbracci e fiori»: queste le parole dell'attore.

Anche la compagna di Raoul Bova, Rocío Muñoz Morales, ha ricordato la signora Rosa con un post: «Grazie per la tua forza, la tua allegria, energia, carattere… Grazie per essere stata un’anima rock... come dicevo sempre io».

(Foto Getty Images)