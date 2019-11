Matrimoni a spreco zero: premiata l'iniziativa pugliese di “Avanzi popolo”

Combattere lo spreco di cibo mettendo a disposizione dei frigoriferi solidali. È questa l'idea di "Avanzi Popolo", il collettivo pugliese che si è aggiudicato il premio di Last Minute Market e Ministero dell'Ambiente.

Un gruppo di 4 ideatori (Marco Ranieri, Antonio Scotti, Marco Costantino e Antonio Spera) che sono riusciti a raccogliere il favore di altre centinaia di persone con il comune obiettivo di raccogliere gli avanzi di cibo e di ridistribuirli (in pochissimo tempo) a chi ne ha bisogno.

Antonio Scotti, fin dall'inizio di questa avventura, ha parlato di numeri: “il 43% dello spreco alimentare proviene dalle case. Ci piacerebbe che le persone mettessero a disposizione quei prodotti che altrimenti finirebbero nella spazzatura”.

Ma dallo scambio tra privati si è passati in breve tempo al coinvolgimento di imprese, ristoranti e grandi eventi (in particolare i matrimoni), che - come si può immaginare - hanno eccedenze di cibo decisamente più importanti rispetto alle singole famiglie. Numerose sono le coppie di sposi che hanno già aderito all'iniziativa di foodsharing made in Puglia. E fino ad ora sono già decine di migliaia i chili di cibo recuperato e ridistribuito che, altrimenti, sarebbe finito nella spazzatura.

L'organizzazione è semplice: l'accordo tra domanda e offerta viene fatto in anticipo. I volontari si presentano alla fine della festa e recuperano tutto ciò che il ristorante fa già trovare imballato (esclusi i cibi più a rischio, come carne e pesce crudi). Poi le associazioni ridistribuiscono il cibo alle famiglie o alle mense.