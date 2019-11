Addio Francesco: sono Leonardo e Sofia i nomi più amati adesso in Italia. Ecco le ultime curiosità secondo l’Istat

I mesi in cui in Italia nascono più bambini sono sicuramente luglio e dicembre, mentre ad aprile sono davvero poche le nascite registrate.

Durante la settimana il giorno più affollato è sicuramente il giovedì e pochissimi invece vedono la luce di domenica. Un terzo dei parti in Italia è programmato ed è quindi molto semplice fare delle statistiche per capire quando nasceranno i bambini, va da sé che il sabato e la domenica le strutture ospedaliere vengano disertate anche per la minore disponibilità di medici presenti.

L’anno scorso, il 28 dicembre sono nati 1.815 bambini mentre il 30 dicembre sono stati registrati 1.425 lieti eventi, una media superiore rispetto al solito.

Veniamo adesso ai nomi più in voga, come si chiamano tutti questi nuovi nati? Leonardo e Sofia sono in vetta alla classifica italiana come i nomi più scelti, rispettivamente per maschi e femmine.

Francesco era molto di moda fino a qualche anno fa ma oggi perde posizioni, cedendo il primato proprio a Leonardo. Per i fiocchi rosa il podio è occupato da Sofia, Giulia e Aurora che sono stati scelti per il 38% delle nuove nate in Italia.

I nomi poi si differenziano leggermente in base alla Regione in cui si nasce: Alessandro va forte un po’ ovunque mentre Giuseppe primeggia in Sicilia e Antonio in Campania. Elias ed Emma sono i preferiti dai neogenitori della Provincia Autonoma di Bolzano mentre Leonardo ha fan provenienti da ben 14 regioni italiane, specialmente quelle del Centro Nord insieme a Sardegna e Abruzzo. Sofia in Basilicata è amata a pari merito con Giulia e in Calabria la troviamo al primo posto mentre nelle Marche, in Abruzzo, Molise, Campania e Sardegna non ci sono dubbi sul terzo posto: Aurora mette d’accordo tutti.

