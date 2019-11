A Dubai la prima villa galleggiante per combattere i cambiamenti climatici

Il livello dei mari sale ogni anno a dismisura, fino a un metro in più entro la fine di questo secolo, mentre il ghiaccio marino dell’Artico è sempre più basso. La causa di queste anomalie nell’equilibrio ambientale sono i repentini cambiamenti climatici dovuti soprattutto all’inquinamento di acqua, terra e aria. Quest’anno, fino al mese di Settembre, abbiamo potuto toccare con mano anche i risultati negativi dovuti al surriscaldamento globale, con un caldo anomalo che ci ha lasciato da poco. Mentre in tutto il mondo si protesta per attivare delle politiche ambientali concrete, ci sono anche degli specialisti in tecnologie green e costruzioni eco-sostenibili che si impegnano per trovare delle soluzioni.

La casa galleggiante presentata durante il Miami Yacht Show 2019 è tra i migliori esempi di lusso immobiliare applicato alle problematiche ambientali. La floating house galleggia proprio come uno yacht e può navigare in mare o sostare vicino alla riva grazie a dei pali che si possono appoggiare sul fondale marino, ancorandola in sicurezza. La nuova costruzione di lusso è una sorta di “yacht vivibile” che ridisegna completamente il nostro modo di abitare la casa. Autonoma dal punto di vista energetico, la floating house dispone in totale di una superficie di 400 metri quadrati con quattro camere da letto, soggiorno, cucina, quattro bagni e una piscina privata. Si sposta grazie a due motori da 272 cavalli alimentati a energia solare e riesce a fronteggiare tutti i cambiamenti climatici e l’eventuale innalzamento dei mari.

Il prezzo non è proprio accessibile visto che costa circa 5 milioni e mezzo di dollari ma questa villa galleggiante potrebbe essere un interessante prototipo delle abitazioni del futuro.

(Foto ARKUP)