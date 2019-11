Gli Champs-Elysées illuminati per Natale sono uno spettacolo imperdibile

Parigi è la città dell'amore, la sua atmosfera bohémien, le strade piene di artisti, il profumo che si diffonde per le vie, ne fanno un luogo magico dove innamorarsi sempre. Nel periodo natalizio, poi, tutto diventa ancora più spettacolare: sugli Champs-Elysées vengono accese le luci natalizie e tutto si colora di meraviglia. È un appuntamento fisso sia per i parigini che per i turisti che hanno la fortuna di visitare Parigi proprio in questo periodo dell'anno.

Come ogni anno, le illuminazioni natalizie degli Champs-Elysées seguono un filo a ben preciso. Innanzitutto sono sempre più orientate al risparmio energetico, per accogliere e sostenere la lotta ai cambiamenti climatici. Una pioggia di stelle filanti, installate sui 400 alberi del viale, invaderanno i vostri pensieri e li renderanno più dolci. Uno spettacolo suggestivo ed emozionante, davvero da non perdere.

Madrina di questa edizione è stata l'attrice Ludivine Sagnier che, il 24 novembre scorso, è stata presente alla tradizionale accensione delle luci. È possibile ammirare questo spettacolo unico al mondo dal tramonto fino alle 2 di notte, per tutto il periodo di Natale. Il 24 dicembre e il 31 dicembre, invece, resteranno accese per tutta la notte.

(Foto Getty Images)