In amore, l'altezza conta

“Altezza, mezza bellezza”: ma è davvero così? Uno studio di Once, una dating app con più di 10 milioni di utenti, afferma che la statura sia una delle caratteristiche più importanti per la scelta del partner.

Il 76% delle ragazze intervistate afferma che la statura ha un certo peso sulla scelta del futuro compagno. Ben due donne su tre dichiarano inoltre che uscire per un appuntamento con un ragazzo più basso è una delle cose peggiori che possa accadere nelle app dating online. D’altro canto, solo il 35% degli uomini afferma che la statura sia un elemento davvero importante.

Le ragazze italiane invece hanno le idee molto chiare sui potenziali fidanzati: per il 47% delle intervistate l’uomo deve essere tra 181 e i 185 cm, mentre il 29,4% si accontenta di un’altezza media (tra i 176 e i 180 cm). Per gli uomini vale il discorso contrario: sempre secondo lo studio effettuato da Once, il 38% dei ragazzi ritiene che la donna ideale debba essere alta tra i 166 e i 170 cm, mentre il 23,8% è contento anche di una statura inferiore ai 165cm.

Ma l’altezza non può essere tutto, conta anche il proprio charme, la simpatia e la sicurezza di sé.