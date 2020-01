Tarte Tropézienne: sapevate che a rendere celebre questa torta fu Brigitte Bardot?

La Tarte Tropézienne è una torta praticamente irresistibile. Soffice, cremosa, golosa, un vero paradiso per chi ama i dolci, tutta a base di pan brioche, crema e meringa.

Ma forse non sapete che a renderla celebre fu Brigitte Bardot, negli anni Cinquanta. L'allora giovanissima Bardot era infatti la protagonista del film di Roger Vadim "Et Dieu créa la femme". Il set era a Saint-Tropez, dove si trovava anche la panetteria-pasticceria di Alexandre Micka. Il pasticcere, di origine slava, amava preparare un dolce la cui ricetta gli era stata affidata dalla nonna.

La troupe del film, e soprattutto Brigitte, iniziarono a mangiare ogni giorno un pezzetto di questo dolce. E ben presto non riuscirono più a farne a meno. La moda della Tarte Tropézienne (il dolce fu infatti subito ribattezzato in questo modo) esplose così. Insieme a un'altra moda lanciata da Brigitte Bardot: quella del bikini. Anche se l'abuso di Tarte Tropézienne non aiuta molto a ben figurare in bikini...

In ogni caso, eccovi la ricetta della Tarte Tropézienne: