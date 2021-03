Eric Clapton buon compleanno

Tanti auguri Eric Clapton! Il chitarrista e cantautore britannico è nato il 30 marzo 1945. Clapton è sicuramente uno dei punti di riferimento della musica mondiale e di ogni appassionato di chitarra. “Slowhand” – il suo soprannome – è nato e cresciuto a Ripley, nel Surrey, In Inghilterra.

La carriera di Eric Clapton è stata un susseguirsi di successi: oltre ad essere uno dei più grandi esponenti del blues e del rock, ha spaziato in altri generi come reggae e pop rock. Il chitarrista inoltre ha collaborato con numerosi e celebri artisti e gruppi come Sting, John Lennon ed Elton John. “Slowhand” è stato uno dei fondatori della mitica rock band britannica Cream, in seguito Clapton divenne per diverso tempo il chitarrista del gruppo The Yardbirds, una delle primissime rock band e che ha lanciato, oltre al cantautore britannico, anche Jimmy Page e Jeff Beck.

Per omaggiare Clapton, ecco a voi le 3 canzoni più significative della sua carriera:



- “White room” - 1968



Abbandonati i Bluesbreakers, Clapton entrò nella mitica band rock band britannica diventando in pochissimo tempo il chitarrista blues più famoso dell’intero Regno Unito. Questo brano è inserito nel terzo album dei Cream, “Wheels of fire”. Il singolo è reso speciale dagli effetti “wah-wah” inseriti proprio da Clapton.



- “Cocaine” - 1977



La canzone compare nel disco “Slowhand” del 1977 di Eric Clapton ma è solo una cover della versione originale di J.J. Cale. Il brano è un messaggio contro la droga ed è anche uno dei pezzi più famosi e riconosciuti del chitarrista britannico.



- “Layla” – 1970



Altro brano indimenticabile che vede protagonista Clapton: il singolo è stato inserito nell’album “Layla and Other Assorted Love Songs” dei Derek and the Dominos, la band a cui il chitarrista blues si unì successivamente allo scioglimento dei Cream.

(Foto Getty Images)