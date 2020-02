Viaggiare è meglio del matrimonio: lo conferma una ricerca

Viaggiare rende molto felici, più di un figlio o di un matrimonio. A confermare questa teoria è una ricerca scientifica pubblicata sul Journal of Consumer Psychology intitolato “A Wonderful Life: Experiential Consumption and the Pursuit of Happiness”.

Secondo lo studio del Journal of Consumer Psychology, la felicità che si prova durante le vacanze non è affatto momentanea ma rimane in ognuno di noi, più di altre esperienze che di solito vengono considerate importanti, come avere un figlio o sposarsi. La ricerca ha coinvolto 17 mila persone provenienti da 17 Paesi: il 70% degli intervistati ha affermato che spendere soldi per viaggiare è meglio di qualsiasi altro bene materiale. Ci sono dei casi in cui andare in vacanza potrebbe diventare un problema, ad esempio per una famiglia o una coppia che sta per avere figli, ma coloro che amano viaggiare non si fermano di certo davanti alla prima difficoltà. C’è chi viaggia almeno una volta al mese, lavoro permettendo, mentre i cosiddetti nomadi digitali, che hanno la possibilità di lavorare con il semplice utilizzo del computer, possono tranquillamente cambiare location ogni mese. Inoltre è aumentato notevolmente il numero delle persone che partono in solitaria e spesso trovano la propria anima gemella in posti sconosciuti o che non avrebbero mai pensato di visitare.

Per numerose persone andare in vacanza è un vero e proprio stile di vita, un modo per staccare la spina dal lavoro e dai propri problemi, una occasione unica per concedersi un po’ di sano relax. Visitare luoghi differenti, prendere l’aereo, entrare a contatto con culture e cibi differenti consentono di aprire la mente e confrontarsi con il mondo, soprattutto quando si viaggia al di fuori del proprio Paese. Il problema semmai è il ritorno a casa, quando il pensiero della quotidianità può mettere in ansia diverse persone. Gli amanti dei viaggi però non la pensano tutti allo stesso modo: c’è chi sostiene che il ritorno nella propria città sia il giusto prezzo da pagare fino alla prossima vacanza. E voi siete amanti dei viaggi?