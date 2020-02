Vi aspetta un lavoro difficile? Preparatevi con un pisolino!

Avete di fronte una decisione difficile da prendere o un'attività che richiede particolare attenzione e lucidità?

Allora ritagliatevi un po' di tempo, trovate una postazione comoda e... schiacciate un pisolino!

Secondo una ricerca condotta dagli studiosi dell'Università di Bristol, un breve periodo di riposo può aiutare il cervello a rielaborare meglio le informazioni, le notizie e tutti gli input che, anche inconsciamente, sono stati recepiti nel corso della giornata. Grazie a questo processo, le persone che riescono a concedersi una piccola "siesta" una volta sveglie svolgono le proprie attività con maggiore prontezza.

Per provare questo effetto benefico del sonno, i ricercatori britannici durante un esperimento hanno chiesto a 16 partecipanti di eseguire due compiti: per il primo è stato richiesto ai soggetti di valutare alcune informazioni mostrate in rapida successione; nel secondo, invece, dovevano semplicemente rispondere quando appariva un riquadro rosso o blu su uno schermo. Dopo aver eseguito i compiti, alcuni partecipanti sono rimasti svegli mentre altri hanno dormito per 90 minuti.

Il risultato? Chi ha schiacciato il pisolino, al momento di riprendere l'attività si è mostrato più reattivo e brillante nello svolgere il proprio compito. La conclusione, dunque, è che mentre dormiamo il nostro cervello è in grado di processare informazioni che in un primo momento, magari anche inconsciamente, non avevamo preso in considerazione.

Ora lo dice anche la scienza: pare non esserci niente di meglio di qualche momento di sonno per riposare corpo e mente!