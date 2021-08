Buon Compleanno Cameron Diaz. 5 curiosità sull'attrice

Cameron Diaz, una delle attrici più famose di Hollywood, è nata il 30 agosto 1972 a San Diego, in California.

Tra i suoi film più celebri Tutti pazzi per Mary, The Mask - Da zero a mito, ma anche Vanilla Sky, Ogni maledetta domenica, Charlie's Angels e L'amore non va in vacanza.

Ecco 5 curiosità su di lei:

1. Ha origini cubane

Come lascia intendere il suo cognome latino, Cameron Diaz ha origini cubane da parte del padre, Emilio Diaz. La madre Billy Early, ha invece origini scozzese-irlandesi e tedesche.

2. Ha detto NO al Botox

Anche la bella Cameron ha provato il botox, ma ha giurato che non lo farà mai più perché cambia troppo i lineamenti del viso. "Non sono affatto vanitosa, per quanto riguarda l'età, è una cosa sulla quale scherzo. Anzi, credo che uno debba mentire dicendo di avere più anni di quelli che ha, per poi farsi dire "Ma come te li porti bene!", ha dichiarato la Diaz a proposito del tempo che passa.

3. The Body Book

Cameron Diaz ha pubblicato un libro dal titolo "The Body Book" ("Body Book: The Law of Hunger, the Science of Strength, and Other Ways to Love Your Amazing Body" sarebbe il titolo ufficiale!), nel quale svela i suoi segreti di bellezza.

L'attrice crede fermamente in uno stile di vita salutare che, protratto nel tempo, apporta benefici duraturi.

Per iniziare la giornata, secondo Cameron Diaz, bisognerebbe bere dell'acqua al risveglio e fare sempre colazione. E' importante poi non dimenticare mai gli agrumi nella propria dieta: il limone, in particolare, aiuta la digestione e migliora il sistema immunitario. E ovviamente non manca tra i suoi consigli tanta attività fisica.

4. Parola di Cameron Diaz

Tra le sue citazioni più famose: "Sono cresciuta con un sacco di ragazzi, probabilmente ho un sacco di testosterone per essere una donna".

5. L'amore

Il grande amore di Cameron Diaz è stato l'attore Matt Dillon, con cui ha fatto coppia dal 1995 al 1999. E' stata poi fidanzata dal 1990 al 1995 con il produttore Carlos De La Torre, dal 2001 al 2003 con il regista romano Lukas Boos e dal 2003 al 2006 anche con Justin Timberlake.

Dopo diversi flirt, tra i quali Jude Law, Keanu Reeves e Robbie Williams, nel 2014 si fidanza ufficialmente con Benji Madden, rocker dei Good Charlotte di 7 anni più giovane, conosciuto 8 mesi prima grazie a Nicole Richie, sua grande amica e moglie di Joel Madden, fratello gemello di Benji. Nel 2015 la coppia si sposa nella loro casa di Los Angeles.