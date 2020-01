Fortunati gli uomini: dimagriscono più rapidamente rispetto alle donne!

Mettersi a dieta può essere un vero e proprio incubo, soprattutto quando i risultati scarseggiano. Lo sanno bene coloro che iniziano periodicamente un regime alimentare protetto e poi alla fine rinunciano frustrati dall’insuccesso. Una nuova ricerca scientifica ha da poco posto le basi per una vera e propria lotta di genere sulle calorie: gli studiosi infatti hanno dimostrato che gli uomini dimagriscono più rapidamente rispetto alle donne a causa di un “grasso” diverso.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Diabetes, Obesity and Metabolism, ha preso in esame 2.224 adulti (cittadini di Europa, Nuova Zelanda e Australia) in sovrappeso inclini al diabete e li ha sottoposti per 2 mesi ad una dieta a basso contenuto calorico. Il regime alimentare prevedeva zuppe, frullati, frutta e verdura, in particolare pomodori, lattuga e cetrioli. Trascorsi i due mesi i risultati hanno parlato chiaro: il 35% del campione aveva normali tassi di glicemia (migliorati rispetto all'inizio) ma gli uomini, in media, avevano perso più peso rispetto alle donne, inoltre avevano ridotto maggiormente frequenza cardiaca e grasso corporeo. Le donne, al contrario, hanno fatto registrare una riduzione del “colesterolo buono” HLD, dei muscoli e della densità minerale ossea.

La differenza di risultati è da rintracciare nei diversi “grassi” di uomini e donne. I primi possiedono più grasso viscerale, quello atto a circondare gli organi interni, e in un regime dietetico essi hanno maggiori benefici sul metabolismo bruciando più calorie. Le donne invece presentano più grasso sottocutaneo che è più difficile da smaltire dal punto di vista metabolico.