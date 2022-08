I matrimoni segreti delle celebrità: da Vanessa Paradis a Robin Wright, passando per Angelina Jolie e Scarlett Johansson

Quando si è una star è difficile passare inosservati anche quando si va a fare la spesa, immaginiamo quando ci si sposa. Ci sono però due tipologie di celebrità: quelle che amano mettersi in mostra dando in pasto alla stampa tutto ciò che fanno (e oggi grazie ai social network è ancora più semplice) e quelle che preferiscono stare al riparo da occhi indiscreti per continuare nell’assoluto riserbo la loro vita privata.

Ne sa qualcosa Robin Wright, che ha deciso di sposare il suo compagno Clément Giraudet in una cerimonia super privata. L’ex moglie di Sean Penn, che ha avuto due figli dall’attore (i due sono stati insieme 14 anni), non ha voluto rivelare a nessuno i dettagli delle sue nozze e si è sposata in gran segreto nel sud della Francia.

Ma sono tanti i vip che, come lei, hanno voluto tenere solo per loro questo particolare momento di felicità: anche Vanessa Paradis ha sposato il suo Samuel Benchetrit in gran segreto lo scorso giugno. Evidentemente l’ex signora Depp ne aveva abbastanza di fotografi e storie burrascose e così ha deciso di non rivelare a nessuno i suoi programmi. Anche la Paradis si è sposata in Francia, precisamente a Saint-Siméon in Seine et Marne, dopo essere stata la compagna di Johnny Depp per 14 anni e avere avuto da lui due figli, Lily-Rose e Jack.

Robin Wright e Vanessa Paradis sono in buona compagnia: anche Felicity Jones ha detto sì al riparo da occhi indiscreti al suo bel Charles Guard, stesso discorso per Hugh Grant e Anne Eberstein, Michelle Williams e Phil Elverum.

Tra i matrimoni segreti più celebri invece non possiamo non citare quello tra Brad Pitt e Angelina Jolie o quello tra Penelope Cruz e Javier Bardem. Anche Jennifer Aniston ha sposato il suo Justin Theroux in segreto, così come Scarlett Johansson, Mila Kunis e Cameron Diaz: tutte hanno voluto tenere privata la loro cerimonia. D’altronde loro sono così abituate a stare davanti alle telecamere che ogni tanto una pausa appare necessaria!

