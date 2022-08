Meghan Markle compie gli anni nello stesso giorno di un altro celebre personaggio della Royal Family

Meghan Markle, adesso Duchessa del Sussex, è nata il 4 agosto 1981. E sicuramente la Regina Elisabetta si ricorderà del suo compleanno.

Infatti, Meghan condivide questa data con un personaggio molto amato della Royal Family: niente meno che la Regina Madre, Elizabeth Bowes-Lyon, moglie di re Giorgio VI e madre dell'attuale Regina.

La Regina Madre era nata il 4 agosto del 1900 ed è vissuta per 101 lunghi, splendidi anni. Era amatissima dal popolo e dalle sue figlie, Elizabeth e Margaret, e oggi il suo mito è stato rinverdito dalle celebre serie tv The Crown, in cui è interpretata da Victoria Hamilton.

Se la sovrana ricorderà dunque facilmente la data del compleanno di Meghan, per tutte le altre ricorrenze (e sono numerose: solo per citare i parenti più stretti, la regina ha 4 figli, 8 nipoti e 6 bisnipoti) è al lavoro uno staff di segretari privati, impegnati a tenere le agende e pensare a festeggiamenti e doni.

Il 4 agosto è nato anche Barack Obama. Una data propizia, dunque, per personaggi celebri.

(foto Getty Images)