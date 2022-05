Naomi Campbell buon compleanno

Tanti auguri, Naomi Campbell! Il 22 maggio del 1970, a Londra, nasceva una delle top model più famose e conosciute al mondo.

Nata nel quartiere residenziale di Streatham, Naomi ha vissuto l'infanzia con la madre Valerie Morris, una ballerina giamaicana, non avendo mai scoperto la vera identità del padre, in accordo con le volontà della madre.

Durante tutta la sua carriera, la Venere Nera ha sfilato per le più grandi case di moda al mondo ed è stata testimonial delle loro campagne pubblicitarie: Fendi, Prada, Ralph Lauren, Burberry, Valentino, Versace, Roberto Cavalli, Yves Saint Laurent sono solo alcuni dei grandi brand con cui ha collaborato.

Oltre ai brevi intervalli anche come cantante e attrice, Naomi è da sempre molto impegnata nel sociale, in particolare nella lotta contro la povertà in Africa.

La rivista People ha inserito la Campbell tra le 50 donne più belle del mondo.