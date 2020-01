Le 9 curiosità (che pochi conoscono ) su Jackie Kennedy

E' stata la prima First Lady nel senso moderno del termine. Elegante, assertiva, contemporanea, ben conscia del potere dei mass media dal punto di vista politico e sociale. Il mondo la ricorda in un mix emotivo di ammirazione e tragedia: sofisticata e glamour, ma anche ricoperta del sangue del marito a Dallas, quando il Presidente Kennedy fu assassinato mentre procedeva su un'auto decappottabile, con la moglie accanto. E poi al centro del gossip, per aver sposato l'armatore miliardario Aristotele Onassis, fino ad allora compagno di Maria Callas...

Ma Jackie Kennedy è stata molto di più che un'icona di stile e una regina dei magazine. Ecco 9 curiosità su di lei che probabilmente pochi conoscono...

1) E' stata fotografa e giornalista

Jackie, nata Bouvier, illustre famiglia di origini franco-olandesi, aveva un brillante curriculum di studi: prima la Vassar University di New York, poi la Sorbona di Parigi e la George Washington University. Ottenne il suo primo lavoro come giornalista a Vogue vincendo un concorso di scrittura, e per il celebre magazine lavorò da Manhattan e Parigi. Fu poi reporter di politica e finanza per il Washington Times-Herald.

2) Prima di sposare Kennedy, era fidanzata con un finanziere

Prima di sposare John Fitzgerald Kennedy, che aveva conosciuto a una cena di gala, era stata fidanzata brevemente con John Husted, veterano della Seconda Guerra Mondiale e imprenditore di Wall Street.

3) Il suo stile fu assai criticato

Jackie fu un'icona di inarrivabile eleganza e il suo stile era copiato dai grandi magazzini di tutto il mondo, che propronevano imitazioni dei suoi splendidi capi. Ma durante la campagna presidenziale, la si ritenne troppo filo-francese. Così il suocero, Joseph Kennedy, le fece conoscere il grande stilista statunitense Oleg Cassini. E moda e patriottismo poterono finalmente andare a braccetto.

4) Un tempio egizio le deve la sua salvezza

Amante della arti e della cultura, Jackie si adoperò per salvare il Tempio di Dendur in Egitto, destinato ad essere ricoeprto dalle acque dopo la costruzione della diga di Assuan, ma smontato e esposto al Metropolitan Museum di New York nel 1979.

5) E' entrata alla casa Bianca per la prima volta a 12 anni

Era il 1941 e Jackie aveva visitato come turista la Casa Bianca, con la madre e la sorella. Diventata poi "padrona di casa", fece approntare un percorso divulgativo per il pubblico in visita. Ricordava ancora la sua mancanza, quando, ragazzina, vi si era recata.

6) Ha ri-arredato la Casa Bianca vincendo un Emmy

Dotata di gusto squisito anche nel campo dell'arredamento, Jackie arredò a nuovo la Casa Bianca, rendendola elegante e ricercata, creando un Comitato di Belle Arti per la Casa Bianca e acquistando mobili antichi e manufatti da musei e collezionisti. Fu anche girato un documentario sul restyling, che le valse la vittoria di uno speciale Emmy Award.

7) Ha creato una scuola alla Casa Bianca

Poiché la figlia Caroline per problemi di sicurezza non poteva frequentare la scuola in città, Jackie creò una scuola maternanel Solarium della Casa Bianca, aperta anche ai figli del personale e dell'amministrazione.

8) Vinse una causa contro un paparazzo

Diventata moglie di Onassis, e costantemente seguita dai paparazzi, inaugurò un comportamento assai moderno di tutela della privacy, facendo causa a una di loro, Ron Galella, e vincendo.

9) Si rosicchiava le unghie

Jackie era intelligente, coraggiosa, affascinante. Ma anche fragile. L'insicurezza la portava a rosicchiarsi le unghie. Per coprire questa debolezza, utilizzava sempre meravigliosi guanti. Elegantissimi, certo. Ma anche utili a nascondere la sua piccola imperfezione...

(Foto Getty Images)

