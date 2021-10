Sono autostrade, ma suonano: ecco dove si trovano!

Quanti modi conosciamo per far rallentare gli automobilisti e aumentare la sicurezza sulle strade? Tra i più noti ci sono i dossi stradali che portano il conducente a ridurre la velocità per evitare lo scossone. Ma esiste un modo più originale e di sicuro più piacevole di questo. Stiamo parlando delle Musical Road.

Cosa sono? Si tratta di strade che suonano. Sì, avete capito bene, strade che emettono melodie al passaggio dell’auto. Lo scopo è appunto quello di catturare l’attenzione dei guidatori per farli rallentare. Furono Steen Krarup Jensen e Jakob Freud, due artisti olandesi che, nel 1995, diedero vita alla prima Asfaltphone.

Se pensate sia una sorta di magia, sappiate che non è niente di tutto ciò. Le Musical Road si avvalgono di bande sonore disposte lungo la carreggiata. Al passare dell’auto, in relazione alla velocità, viene emessa una melodia. Attraversando le bande con velocità costante e prestabilita il suono sarà migliore!

Ma dove si trovano queste strade e cosa suonano? Tra Albuquerque e Tijeras si può ascoltare l’inno americano, il celebre "America The Beautiful". La strada in questione si chiama Route 66 e per poter sentire la melodia, la velocità prestabilita è di 72 Km/h.

Anche in Giappone e in Corea del Sud si è adottata la misura delle Musical Road per ridurre le distrazioni al volante. A portare avanti questo tipo di progetto è l’ingegnere Shizuo Shinoda, che ha installato le bande sonore, ad esempio, lungo la strada che porta Fuji.

Ritornando in America, un esito diverso ha avuto la musical road realizzata a Lancaster, in California. Le bande installate lungo le strade emettevano, con una velocità dell’auto di 88 km/h, l’ouverture del Guglielmo Tell di Rossini; ma la popolazione che viveva nei pressi della via in questione chiese di spostare le bande in un altro luogo meno trafficato.

In ogni caso è simpatica anche la segnaletica: non capita poi così spesso di vedere una nota o una chiave di violino giganti disegnate sull’asfalto!