James Blunt in tour

James Blunt, il celebre musicista britannico, è di ritorno nel nostro paese per una serie di date imperdibili.

L'artista si esibirà in queste date:

25 marzo Milano Mediolanum Forum

27 marzo Padova Kioene Arena (ex Palafabris)

28 marzo Roma, Palazzo dello Sport

James Blunt ha conquistato il pubblico internazionale con il suo album d'esordio, “Back To Bedlam” (2004), strepitoso successo mondiale, grazie anche al singolo “You’re Beautiful”. Grazie a questo disco Blunt, che era stato ufficiale nell’esercito (sei anni, tra il Canada, il Kosovo e Londra), è diventato una vera star.

Sono poi venuti gli album (“All The Lost Souls”, “Some Kind Of Trouble”, “Moon Landing”, "The Afterlove" ), che hanno venduto 20 milioni di copie nel mondo.

James Blunt si è anche esibito ai funerali della Regina Madre e al Nobel Peace Prize Concert nel 2013.

Il musicista pubblicherà il 25 ottobre il suo nuovo album “Once Upon A Mind” (che è stato anticipato dal singolo "Cold").

A proposito del nuovo album, James Blunt ha dichiarato: «Penso che questo sia l’album più onesto che abbia mai fatto. Anche per "Back To Bedlam" era stato lo stesso: per un certo periodo avevo scritto quelle canzoni basandomi sulle mie esperienze di vita di quel momento, e le ho poi raccolte nel mio disco di debutto. Ogni canzone di questo album rappresenta qualcosa che sto vivendo o di cui ho fatto esperienza recentemente. È un disco molto personale e sono orgoglioso di poterlo condividere».