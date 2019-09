Jennifer Lopez racconta la storia della musica in un video travolgente

Jennifer Lopez è stata ospite del celebre show televisivo statunitense The Tonight Show condotto da Jimmy Fallon e ha stupito gli spettatori con una serie di balletti travolgenti in cui, insieme a Fallon, interpretava in modo spassoso (e con enorme talento) i videoclip più famosi della storia della musica.

Da “Walk Like an Egyptian” delle Bangles alla Macarena, da “Chandelier” di Sia a “I Wanna Dance With Somebody” di Whitney Houston, lo spettacolo è davvero unico. Divertitevi anche voi a guardarlo!