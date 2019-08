Sorprendente Björk: con la sua musica arriva il kit per chiamare gli uccelli

Björk pubblicherà una nuova versione del suo album "Utopia", ricca di contenuti speciali (tra cui due video dell’artista Tobias Gremmler e una canzone strumentale inedita). In più, ci sarà una vera sorpresa: una scatola con 14 richiami per uccelli, selezionati da Björk e realizzati a mano. Il progetto è stato battezzato "Utopia Bird Call Boxset" e sarà in vendita dal 1 novembre al costo di 500 dollari. Il sito della casa discografica One Little Indian lo descrive così: «il coperchio inciso a mano presenta un design intricato, mentre i pannelli laterali colorati emanano un bagliore dai colori tenui, illuminando le 14 esclusive voliere incastonate all’interno».

Ma perché pensare a così strani richiami? Il motivo è presto detto: "Utopia" contiene canti di diversi uccelli, che si sovrappongono alla voce e ai suoni dell'album.