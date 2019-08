Adele: la sua bellissima lezione di vita!

Adele ha superato il dolore del divorzio dal marito Simon Konecki. Si sente più matura, e rivela la sua semplice, ma efficace lezione di vita.

«Imparate ad amare veramente voi stessi, ho appena realizzato che è più che abbastanza. Siate gentili con voi stessi, siamo solo umani. Andate piano, mettete via il telefono e ridete a crepapelle ogni volta che ne avete l’opportunità».

La dimostrazione che questa ricetta funziona si trova nelle foto appena postate da Adele sulla sua pagina Instagram. Scatti spensierati con gli amici, in vacanza, all'insegna della natura e del relax.

Adele si è infatti regalata dei giorni spensierati in montagna, nell’Antelope Canyon in Arizona, e in barca. Una vera estate di «risate e avventure».

Adele, 31 anni, era in coppia con Simon Konecki da sette anni e lo aveva sposato nel 2017. Dall'unione è nato il piccolo Angelo.

