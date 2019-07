Il 1 agosto 1971 va in onda per la prima volta sulla rete televisiva statunitense CBS lo show "The Sonny & Cher Comedy Hour".

In quel periodo, Cher era ancora sposata con Sonny. Lo show ebbe termine nel maggio 1974, a causa del divorzio della coppia.

Ospiti del programma furono, tra gli altri, Tony Curtis, Farrah Fawcett, The Jackson 5, Jerry Lee Lewis, Ronald Reagan, Burt Reynolds, le Supremes.