John McEnroe: la hit Don’t Get Me Wrong fu scritta per lui!

John McEnroe ha sicuramente lasciato il segno nella storia del tennis ma, a quanto pare, la sua carriera ha ispirato anche il mondo della musica. Durante un'intervista dello scorso dicembre infatti Chrissie Hynde dei Pretenders, ha rivelato chela hit “Don’t Get Me Wrong”, contenuta nell’album “Get Close” del 1986, era dedicato proprio al tennista.

La Hynde ha dichiarato che l’ispirazione le è venuta mentre era in aereo: «Volevo scrivere una canzone per John perché lo conoscevo da molto tempo e sentivo dire che si metteva sempre nei guai». Chrissie ha inoltre affermato che non ha mai visto il suo amico McEnroe giocare a tennis, perché non è una grande appassionata di questo sport: «Non penso che gli faccia piacere» ha detto.

Chrissie Hynde ha inoltre affermato che McEnroe è anche un grande appassionato di musica oltre che un bravissimo chitarrista: «Lui amava suonare la chitarra. È un grande musicista, è così che l’ho conosciuto, perché veniva ai nostri spettacoli ed era molto affabile con la band».

(Foto Getty Images)