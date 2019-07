Sting annulla i concerti. Fan preoccupati

Sting ha dovuto annullare i concerti in programma a Gand, in Belgio, e a Monaco di Baviera. L'annuncio è ufficiale, ed è arrivato con un tweet in cui l'artista si dichiara molto dispiaciuto di non poter esibirsi e si scusa con i fn.

Il motivo della cancellazione non è chiaro, il tweet parla di parere dei medici, ma poco si sa delle condizioni di salute dell'artista. Sting ha dichiarato di «riuscire a malapena a parlare». I fan sono in apprensione, ma potrebbe trattarsi di un problema alle corde vocali, come spesso accade ai cantanti, che, a causa del loro lavoro, spesso le sforzano più del dovuto.

C'è chi parla di stanchezza, chi di infezione, ma nulla si sa di ufficiale. La speranza è che Sting si riprenda presto. L'artista è atteso in Italia il 29 luglio a Lucca e il 30 a Padova