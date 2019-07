La rivelazione di Giorgia: Ho paura di volare!

Giorgia, una delle artiste più amate dagli italiani, negli ultimi giorni ha rilasciato un’intervista al settimanale Grazia che ha fatto scalpore. La cantante infatti ha parlato di uno dei suoi più grandi problemi: la paura di volare. Secondo le sue dichiarazioni, Giorgia avrebbe perso addirittura importanti opportunità di lavoro per questa fobia ma adesso si è decisa a combatterla. Il motivo? Suo figlio.

«Non vado fiera di questa mia paura di prendere l’aereo. Si tratta di una mia paura, una macchia sull’essere la donna senza paura che vorrei essere, e invece…» dichiara Giorgia. «Ho alternato fasi di vita in cui vivevo su un aeroplano anche cinque giorni su sette ed altre in cui, tipo ora, al solo pensiero di starci mi sudano le mani, mi si chiude lo stomaco e si riaffiaccia il panico».

Giorgia però non si dà pace e per il bene di suo figlio vuole vincere questa paura, perché non vuole che il piccolo possa avere lo stesso problema. «L’anno scorso abbiamo fatto una gita in barca con il mare leggermente mosso: io e suo padre eravamo terrorizzati, mentre lui voleva fare il bagno» racconta l’artista, «Dunque ora voleremo, insieme, e il panico dovrò camuffarlo, tanto lui lo sentirà».