Ed Sheeran: a Milano la prima Experience Room per entrare nel mondo dell'artista!

Ed Sheeran pubblica il 12 luglio il nuovo album "No.6 Collaborations Project" e a Milano nasce la prima "Experience Room" per entrare nel mondo del musicista.

Dall'11 al 14 luglio infatti il Mondadori Megastore di Piazza Duomo dà il via al primo "Ed Quarter": gli spazi dello store si trasformano in un luogo d'incontro multimediale, ricco di attività interattive, giochi, esperienze musicali.

L'"Ed Quarter" si apre giovedì 11 luglio alle 18, con apertura straordinaria fino a mezzanotte, dando così la possibilità a tutti i fan di acquistare subito il nuovo album di Ed.

Tante le iniziative e le sorprese entusiasmanti in programma: dai Photo booth speciali dove scattare una foto ed entrare nel video di “I Don’t Care” all'instawall per mandare una dedica al musicista, tra tanto merchandising esclusivo.

La musica naturalmente è protagonista: il karaoke dell'"Ed Quarter" permette di divertirsi cimentandosi nelle canzoni di Ed. E a chi sogna di sfondare nel mondo del pop è offerta una possibilità eccezionale: un palco creato appositamente per esibirsi! I cantanti selezionati diventeranno protagonisti della Ed Experience (per accedere bisogna iscriversi inviando le proprie informazioni e un breve video entro mercoledì 10 luglio alla mail: warnermusicitalyofficial@gmail.com).

Inoltre, chi pre-acquista l’album da venerdì 5 luglio presso i Mondadori Megastore di piazza Duomo e via Marghera a Milano, Arese e Vimercate o su mondadoristore.it, avrà l’accesso prioritario al Milano Ed Quarter giovedì 11 a partire dalle 18, per ascoltare in anteprima "No.6 Collaborations Project".