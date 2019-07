Andrea Bocelli emoziona il San Paolo di Napoli: il video

E' stato uno spettacolo mozzafiato quello andato in scena il 3 luglio a Napoli per la cerimonia d'apertura delle Universiadi. Lo stadio San Paolo è stato trasformato in un golfo scenografico, con tanto di Vesuvio. A esibirsi, ben 800 performer, oltre a una sirena d'eccezione (Maria Felicia Carraturo, pluriprimatista italiana apnea in assetto costante no limits), in abito da sirena Partenope e con uno strascico da 60 metri e a proiezioni video eccezionali

A sfilare, 8000 atleti. Sugli spalti, 30.000 spettatori, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E' stata Bebe Vio a consegnare ai corazzieri la bandiera da innalzare sul pennone. A chiudere l'evento, Andrea Bocelli, che ha incantato profondamente gli spettatori.

Bocelli era accompagnato dai 100 elementi dell'orchestra del Teatro Verdi e ha cantato il classico partenopeo "Funiculì Funiculà", per concludere poi l'esibizione con una travolgente interpretazione di "Nessun dorma", dalla Turandot di Puccini.

(Foto Getty Images)

Guarda il video.