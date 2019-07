E' stato il caldo italiano a ispirare Ice Cream di Mika

Il caldo non porta soltanto disagi e fastidio. Ultimamente, ha persino ispirato l'ultima canzone di Mika, "Ice Cream". A rivelarlo è stato il musicista stesso, durante un'intervista con Fanpage.it

«"Ice Cream" è stata scritta durante un giorno di caldo spettacolare», ha confessato Mika «io volevo andare al mare, invece dovevo finire la scrittura dell'album, c'era un caldo bestiale e ho detto al mio collaboratore: "L'unica persona che in questo momento non ha caldo è la statua del David a Firenze". Poi ho scritto questa canzone che è un inno per catturare come se fosse un profumo quella sensazione per cui durante l'estate tutto è possibile, potresti sognare tutto quello che vorresti avere che normalmente durante l'anno non hai: tutto è possibile però ogni volta che cerchi di fare qualcosa tutto diventa difficile. Ogni volta che apri la porta per andare in macchina, boom! C'è questo muro di caldo che ti spacca la faccia. Questo mix di frustrazione e desiderio è la sensazione che tutto è possibile, catturato in una canzone che si chiama "Ice Cream"».

"Ice Cream" anticipa l'album “My Name Is Michael Holbrook”, in uscita il prossimo 4 ottobre. Anche se è stata lanciato come primo singolo, il brano è stato uno degli ultimi ad essere completati. Mika inoltre ha affermato di essersi ispirato dalla musica degli anni Ottanta e Novanta e da star come George Michael e Prince.