La canzone dei Queen più difficile da cantare? Non è quella che vi aspettereste!

Freddie Mercury era insuperabile. Per voce, carisma, presenza scenica. Rimpiazzarlo non è facile e dunque Adam Lambert, che ha preso il suo posto nei Queen, ha affrontato una serie di sfide artistiche.

Adesso, Lambert ha deciso di aprirsi e rivelare qual è la canzone dei Queen più difficile da interpretare. A porgli queste bella domanda è stato il conduttore televisivo statunitense RuPaul, nel suo nuovo talk show. La risposta azzera un luogo comune, secondo cui sarebbe "Bohemian Rhapsody" la hit più ardua da interpretare. I fan dei Queen (e non solo) la pensano davvero così, ma la confessione di Lambert li ha senz'altro spiazzati. Infatti è "The Show Must Go On" la canzone crudele, davvero difficile da cantare. Anche se, ammette Lambert, pure "Bohemian Rhapsody" ha le sue belle difficoltà.

Ma «"The Show Must Go On’" non finisce mai», ha confessato Lambert «Semplicemente non si ferma!».

