Michael Bublé in vacanza in Italia con la famiglia: le foto

Michael Bublé ha scelto l'Italia per portare in vacanza la famiglia. A testimoniarlo, una serie di foto, pubblicate dall'edizione argentina del magazine Hola, in cui Bublè è in compagnia della moglie Luisana Lopilato e dei tre figli Noah (5 anni), Elias (3) e Vida (11 mesi).

La famiglia Bublé ha scelto la Toscana, come è evidente dagli scatto fotografici. Secondo Hola, che ha tenuto una aggiornato diario di viaggio, i Bublé hanno visitato il Giardino di Boboli, Palazzo Pitti, il Chianti (qui hanno seguito una scuola di cucina). Non è mancata la passeggiata lungo Ponte Vecchio, a Firenze.

Sembrano ormai ben lontani, per fortuna, i tempi in cui Michael temeva per la vita del piccolo Noah. Adesso, dopo la malattia (e la guarigione) del bambino, la vita è tornata al suo tran tran. Tra poco Luisana tornerà a Buenos Aires, per recitare nel film "La Corazonada" e Michael riprenderà il suo tour mondiale il 9 luglio a Los Angeles, per tornare in Italia per due date a Milano, il 23 e 24 settembre.