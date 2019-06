24 giugno 1965: i Beatles suonano a Milano

Il 24 giugno 1965 i Beatles suonano per la prima volta in Italia. Paul, John, Ringo e George si esibiscono due volte al Vigorelli di Milano. Il primo concerto si svolge alle 17 (davanti a 7.000 spettatori), il secondo alle 21 (davanti a 20.000 persone). Entrambi i concerti durano 40 minuti. Costo dei biglietti: da 750 a 3.000 lire (un giornale costava 50 lire, un caffè 60, per comprare un disco ne occorrevano 1.800). Incasso: 18 milioni il pomeriggio e 40 milioni la sera. Special guest dei concerti sono Peppino di Capri, Fausto Leali e i Novelty e Maurizio e i New Dada.

LA SCALETTA DEI CONCERTI

Twist and Shout (The Top Notes cover)

She's a Woman

I'm a Loser

Can't Buy Me Love

Baby's in Black

I Wanna Be Your Man

A Hard Day's Night

Everybody's Tryin' to Be My Baby (Carl Perkins cover)

Rock and Roll Music (Chuck Berry cover)

I Feel Fine

Ticket to Ride

Long Tall Sally (Little Richard cover)



(foto Getty Images)