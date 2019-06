Il 10 giugno 2004 moriva Ray Charles: ecco 5 canzoni che lo hanno consegnato alla storia della musica

Il 10 giugno è l’anniversario della scomparsa di un grande della musica: Ray Charles. Considerato da molti il padre della musica soul, ha avuto una brillante carriera che l’ha fatto spaziare dal blues al country, dal rhythm and blues al jazz. Tantissimi sono i suoi brani celebri, così come è nota la sua apparizione nel film cult “The Blues Brothers” dove interpreta un negoziante di strumenti musicali.

Per celebrare al meglio un’icona della musica come Ray Charles vi presentiamo le 5 canzoni che lo hanno consegnato alla storia della musica.



1. Georgia on my mind

In realtà si tratta di una canzone degli anni Trenta scritta da Stuart Gorrell e Hoagy Carmichael (dedicata a Georgia Carmichael, la sorella di Hoagy) ma è stata la versione di Charles quella che viene universalmente riconosciuta come la più popolare.



2. Hallelujah I love her so

Uno swing di altri tempi: il testo narra di una donna che coccola il suo amante con ogni genere di attenzione e che arriva ogni volta che ce n’è bisogno.



3. I can’t stop loving you

Forse la più conosciuta in assoluto di Charles: registrata nel 1957 fu il brano principe dell’album “Modern sounds in country and western music”.



4. I got a woman

Questo brano contribuì al successo mondiale di Ray Charles. Già dalla sua creazione si capiva che si sarebbe trattato di un grandissimo successo, a tal punto che gli stessi produttori non vedevano l’ora di metterla in commercio.



5. What’d I say

L’intro di questo brano fu una improvvisazione di Charles durante un concerto. Disse alla sua band: «Seguitemi!» e ne venne fuori un brano che ha fatto la storia. Una volta inciso ebbe un successo clamoroso.