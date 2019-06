Elisa pubblica l'EP Secret Diaries

Elisa ha pubblicato l'EP "Secret Diaries", disponibile soltanto in formato digitale e in vinile in edizione numerata e limitata.

"Secret Diaries" contiene quattro canzoni inedite cantante in inglese. La quinta canzone contenuta nel disco è “Feeling This Way”, versione originale di “Con te mi sento così”.

L'ultimo album di Elisa è "Diari Aperti", pubblicato nel 2018. Parlando con i fan, Elisa ha descritto così "Secret Diaries": «È un lavoro a cui tengo moltissimo. Ho deciso di tenere le primissime registrazioni perché mi piace quel sapore quasi da provino. C'è aria di casa, sono proprio io. C'è intimità, femminismo, l'idea di un’America come un'isola che non c'è».

